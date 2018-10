Apostador do Norte Pioneiro ganha na Lotofácil

Arriscou a sorte numa das três lotéricas de Santo Antônio da Platina

Um(a) felizardo(a) do Norte Pioneiro ganhou R$ 239.329,10 com outras sete pessoas (cada um com o mesmo valor) na Lotofácil, cujo sorteio aconteceu na noite desta quarta-feira, dia dez, no chamado Caminhão da Sorte, em Joaçaba (SC).

Santo Antônio da Platina tem três lotéricas, assim o(a) apostador(a) pode ser platinense ou da região. O fato é que passará o “Feriadão” muito contente.

Os sorteios da Lotofácil são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20 horas.É uma loteria da Caixa Econômica Federal fácil de apostar e principalmente de ganhar. No volante tem que marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Se preferir, pode solicitar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mais barata custa R$ 2,00 para a marcação de 15 números no volante. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maior a probabilidade de faturar o prêmio.Não havendo acertador das 15 dezenas, o valor acumula para o concurso seguinte.

O Concurso 1722 saiu para oito apostadores .Confira os números sorteados:

02 04 05 07 08

11 12 14 15 17

19 21 22 23 25

Veja as cidades dos apostadores que ganharam o prêmio:

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SALVADOR – BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

APARECIDA DE GOIÂNIA – GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CAMPO FLORIDO – MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

UBERLÂNDIA – MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GRAVATAL – SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SÃO BONIFÁCIO – SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SÃO PAULO – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

O próximo sorteio da Lotofácil Concurso 1723 ocorrerá no sábado, 13 de outubro.