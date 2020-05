Apras adere ao projeto Vagas no Varejo para reduzir desemprego (vídeo)

Aplicativo disponível em todas as plataformas móveis

Com o objetivo de diminuir o desemprego em tempos de pandemia, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) aderiu ao projeto Vagas no Varejo, uma plataforma que conecta os interessados em conseguir uma oportunidade de emprego aos estabelecimentos varejistas que tenham vagas disponíveis. Além de facilitar o acesso das pessoas às vagas, a iniciativa também garante a recolocação de profissionais no mercado de trabalho e preserva a atividade empresarial.

A Apras está comunicando os seus associados sobre a iniciativa e pedindo para que todos se unam em prol desta causa pela oportunidade de emprego para as pessoas afetadas por esta pandemia, reduzindo o desemprego e a fome ”

Segundo indicadores do Ibre/FGV, a crise pode deixar até 12,6 milhões de pessoas desempregadas e contrair em cerca de 15% a renda dos trabalhadores.

O aplicativo Vagas no Varejo está disponível em todas as plataformas móveis, exigindo inicialmente a conexão com a rede social ou e-mail. A ideia é estabelecer uma conexão simples e autodidática, sem as dificuldades impostas por canais tradicionais de empregos. Ao ter a conta criada, o profissional precisa somente destacar sua área de atuação, experiências anteriores e disponibilidade de horários, podendo também inserir seu currículo. As entrevistas e avaliações serão realizadas online.

área exclusiva no portal As empresas interessadas em recrutar profissionais também terão umano portal www.vagasnovarejo.com.br , no qual poderão cadastrar suas oportunidades. Elas serão responsáveis por excluir as vagas que forem preenchidas e assinarão um termo no qual se comprometem a não utilizar as informações dos candidatos para qualquer outra finalidade, como venda de produtos ou serviços.

Idealizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe), o projeto recebeu ainda o apoio voluntário da Tegra Sistemas, responsável pela concepção da plataforma; e da Advance, que elaborou o projeto de marketing e comunicação visual. Participam do projeto 29 entidades ligadas ao varejo, que se uniram para disponibilizar as suas vagas e minimizar os impactos provocados pelo novo coronavírus no país.