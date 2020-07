Apras realiza palestra sobre transformação digital nos supermercados do Paraná

Política de reeducação e de adaptação das empresas

Em uma palestra online gratuita e aberta ao público, a Apras vai apresentar diversos cases de transformação digital nos supermercados paranaenses neste dia primeiro de julho, das 18h30m às 20h. Além da mediação do especialista Osmar Dalquano Junior, sócio da Sei de Cor, o evento também vai contar com a participação do gerente de e-commerce dos Cafés Nestlé, João Kalil, que vai apresentar as principais mudanças adotadas pela empresa.

José Carlos Molini (foto), que é dirigente da entidade, afirma ser uma oportunidade excelente para expandir conhecimentos no segmento, “quanto mais aprendermos, melhor”, assinala.

Em um cenário em que 71% das pessoas estão conectadas, segundo pesquisa do PagBrasil, a transformação digital chegou para ficar, mas segundo Dalquano Junior, vai precisar de tempo para o amadurecimento dos consumidores. Para ele, a tendência é de um varejo com um relacionamento mais digital com seus clientes, mas com uma política de reeducação e de adaptação das empresas em relação aos seus clientes. “Queremos mostrar para o universo supermercadista o quanto esses líderes estão se mobilizando e fazendo projetos de inovação digital, além de contar como foi esta construção, mostrar o que fizeram, quais habilidades tiveram que desenvolver e de qual maneira estão educando seus clientes a enxergarem este novo canal”, afirma.

Os cases de sucesso selecionados para participar foram:

Clemente Bahniuk – proprietário da rede Bahniuk;

– proprietário da rede Bahniuk; Marcelo Gasparotto – diretor comercial da rede Verona;

– diretor comercial da rede Verona; Helton Jorge Parizotto – proprietário da rede Verde Mais;

– proprietário da rede Verde Mais; Tarley Maia Kotcifas – presidente da rede Bom Dia.

Com patrocínio da Starbucks, a palestra pode ser acessada pelo link https://zoom.us/meeting/ register/ tJcpcuirrTIvGtfFIieBgG87- M03aRj8nD-V.