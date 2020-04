Apreendida moto em Ribeirão Claro após fuga de piloto e passageiro

Investigações para encontrar os suspeitos continuam

Nesta quarta-feira, dia 15, às 22h20m, uma motocicleta foi apreendida na rua Vicente Machado, localizada no centro de Ribeirão Claro.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, enquanto as equipes estavam realizando patrulha, dois suspeitos saíram correndo até uma casa próxima, deixando para trás a motocicleta em questão.

Durante verificação, constataram que se tratava de um veículo sem placa, sendo que seu chassi identificava uma motocicleta Dafra/Speed 150, com a placa EHF 6816-SP.

Por isso, o veículo foi encaminhado ao pátio da Polícia Militar. Os suspeitos ainda não foram localizados, mas as investigações continuam.