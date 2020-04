Apreendida motocicleta furtada após fuga em Ibaiti

Polícia Militar teve que realizar um disparo

Na manhã de sexta-feira, dia 17, às 10h20m, uma motocicleta furtada foi encontrada na rua José Firmino de Barros (Jardim Atlanta) em Ibaiti.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe Rádio Patrulha (RPA) e os agentes de inteligência em diligencias ajudaram na operação. Juntos, avistaram a motocicleta com dois indivíduos suspeitos. Ao abordá-los, não acataram a ordem policial e fizeram menção de sacar arma de fogo. Para repelir ameaça, foi realizado um disparo, pela equipe policial, sem gerar danos materiais ou lesões.

Ainda foi necessária a continuidade do acompanhamento da motocicleta, quando os suspeitos vieram a bater no meio fio da via e, por isso, continuaram a fuga a pé. Entretanto, mesmo assim, o passageiro foi detido e o condutor localizado posteriormente na casa de seu pai. Além disso, o simulacro também foi apreendido após ser encontrado em um terreno baldio.

A motocicleta e os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.