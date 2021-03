Droga era transportada num carro por homem que fugiu da fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta manhã (9), em Santo Antônio da Platina, quase meia tonelada de maconha. A droga era transportada num carro por um homem que fugiu da fiscalização.

Por volta das 8h30m, os policiais rodoviários federais em patrulhamento na BR-153, deram ordem de parada a um Vw/Passat que desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, por cerca de cinco quilômetros, o motorista realizou diversas manobras em local proibido, chegando a forçar ultrapassagens e colocando em risco a segurança dos usuários da via.

Ele acabou perdendo o controle do veículo e saiu de pista. O homem empreendeu fuga a pé em meio a mata densa e até o momento não foi localizado. No interior do veículo encontrada grande quantidade de maconha, 483 Kg.

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil platinense.