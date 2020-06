Apreendidas duas motocicletas irregulares em Santo Antônio da Platina

Pilotos não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Na tarde deste domingo, dia sete, às 17h, duas motocicletas foram apreendidas na rua Antônio de Castro Vilas Boas em Santo Antônio da Platina, após os condutores estarem empinando em via pública.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, além da infração, ambos não eram habilitados e os veículos estavam com o escampamento adulterado.

Mais algumas motocicletas foram abordadas durante a patrulha.