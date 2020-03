Apreendidas em Santo Antônio espingardas de caçadores de Conselheiro Mairinck

Elementos abandonaram carro e armas e fugiram

Nesta sexta-feira, dia seis, às 08h20m, armas de fogo foram apreendidas numa fazenda em Santo Antônio da Platina, após denúncia de caça na beira da mata.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe foi ao local fazer vistoria, mas, apesar de ter conhecimento de que caçadores utilizavam acesso por um sítio vizinho, não foi visto nenhuma pessoa. Por isso, foram até a vizinhança e conseguiram vê-los com uma Saveiro, com placas de Conselheiro Mairinck, estacionada na beira da cerca da divisa entre a fazenda e o sitio.

Tentaram abordá-los, entretanto eles não acataram a ordem de parada e saíram em marcha ré com alta velocidade. Mesmo com a perseguição que fizeram, não foi possível acompanhá-los, pois abandonaram o veículo e correram para mata com as espingardas, entretanto, reconheceram o condutor quando encontraram seu documento dentro da Saveiro.

Por isso, a equipe fez contato com a Rádio Patrulha de Japira, a qual prestou apoio nas buscas. Com essa ajuda, localizaram duas armas abandonadas (uma espingarda de marca CBC e uma espingarda marca Eibar).

O armamento foi apreendido e entregue à Policia Judiciária. Também foi notificada a apreensão da Saveiro e ela se encontra no pátio do Destacamento Policial de Conselheiro Mairinck.