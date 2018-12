Apreendido adolescente que assaltou farmácia em Ribeirão do Pinhal

Jovem de 16 anos invadiu estabelecimento armado

Um adolescente de 16 anos, morador de Ribeirão do Pinhal, teve sua internação (medida sócio-educativa que restringe a liberdade) decretada pela Justiça da cidade, após ser identificado como autor de um assalto, com emprego de arma de fogo, a uma farmácia, localizada na Praça Erasmo Cordeiro, região central do município.

No último dia 14 (sexta), por volta de 16 horas, um marginal invadiu o estabelecimento Angel Farma, com arma em punho, anunciando assalto e levando do caixa cerca de trezentos reais. Em seguida, fugiu numa motocicleta.

Após ser identificado pelas forças de segurança locais, inclusive com reconhecimento pessoal, o menor confessou formalmente a autoria do assalto, alegando que “precisava de dinheiro para passar o fim de ano”.

Até então, o menor não registrava antecedentes infracionais.

Mesmo assim, a conclusão das investigações foram encaminhadas para a Justiça e Ministério Público e foi decretada a restrição de sua liberdade. Os órgãos gestionaram vaga no Centro de Sócioeducação de Londrina para onde o adolescente foi encaminhado na manhã desta quinta-feira (20).

A polícia ainda apura a participação de um comparsa que o teria levado até ao estabelecimento. Ainda segundo a polícia, sua identidade já foi descoberta e autoridades estão no seu encalço.