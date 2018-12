Apreendido carro adulterado em Santo Antônio da Platina

Além de CNH vencida

Durante patrulhamento nesta quinta-feira, dia 27, às 16 horas a equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) viu um veículo sendo conduzido de forma suspeita, na avenida Oliveira Mota. Abordado, nada de ilícito foi encontrado num primeiro momento.

Em consulta foi constatado que o motorista estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de t30 dias e o Ford/Fiesta de cor branca, placas de Itajaí/SC, tinha placas inexistente. Posteriormente, foi confirmado o número do chassi resultando em carro com outra placa, do mesmo município, com adulteração de sinal identificador.

Em consulta no Sistema SESP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) intranet foi verificado que o número de motor está divergente do que está gravado no motor que se encontra no veículo, bem como o lacre da placa traseira com numeração marcando o ano 2012, incompatível com ano do veículo que é 2015.

Diante aos fatos foi encaminhado o condutor e o Fiesta para delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.