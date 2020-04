Apreendido menino de 14 anos em Joaquim Távora

Mãe do pré- adolescente colaborou com a polícia

Na tarde desta quinta-feira, dia 23, às 14h40m, um menor (14 anos) foi apreendido em sua residência, localizada na rua Cornélio Lourenço Bagati, em Joaquim Távora.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a apreensão aconteceu após conectá-lo com o furto que ocorreu no dia anterior, quarta-feira, numa loja de tecidos. O ato infracional danificou o estabelecimento e o garoto foi identificado na câmera de segurança.

Por isso, foram à casa dele, com a permissão de sua mãe, localizaram vestes idênticas as que o autor estava usando no momento do crime. Assim, o menino admitiu e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.