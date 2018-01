Apreendido menino de 15 anos que participou de 20 furtos

Trabalho da Polícia Civil de Tomazina

A Polícia recuperou em Tomazina, na tarde desta terça-feira dia 23, dois carros, uma motocicleta e uma rocadeira furtados e roubados em Wenceslau Braz e Curitiba(fotos). A informação é do delegado Izaías Machado.

O Fiat Palio ano 2008 foi roubado por meio de uso de arma de fogo na cidade de Curitiba, e recuperado na posse de um morador do Bairro Alto II (Tomazina), que responderá por crime de receptação.

Todos os demais bens recuperados (Voyage, motocicleta e roçadeira) foram furtados na última semana em Wensceslau Braz, por um único adolescente brazense, infrator conhecido nos meios policiais. O Voyage foi a Polícia Militar quem recuperou.

O Voyage foi encontrado abandonado nas proximidades da Rodoviária de Tomazina, a motocicleta com um receptador no Bairro Alto II, e a roçadeira com um receptador da zona rural de Tomazina, sendo cunhado do menor, que possui apenas 15 anos. Contra ele, pesam cerca de 20 ocorrências de furto de veículos, a maioria na cidade de Wenceslau Braz.

Os receptadores, todos maiores de idade, podem pegar pena de reclusão de um a quatro anos, além de poderem responder por crime de corrupção de menores, no Juízo da Comarca de Tomazina.

O adolescente infrator está à disposição da Vara da Infância e Juventude de Wenceslau Braz e é possível que seja internado no Cense (Centro de Sócio-Educação) de Santo Antônio da Platina.