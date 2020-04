Apreendido menor com maconha em Santo Antônio da Platina

Ele estava acompanhado por outro homem

Neste final de semana, um adolescente de 16 anos foi apreendido com maconha na rua Jovelino Dias França em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) estava realizando patrulhamento e viu uma motocicleta Honda/CG de cor prata, com dois indivíduos, em atitude suspeita. Por causa disso, foram abordados, entretanto não encontraram nada ilícito com um deles na revista pessoal.

Já com o menor, localizaram farelos de maconha e mais um porção da droga. Diante dos fatos, foi encaminhado à delegacia de polícia civil para providências.