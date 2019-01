A planta estava escondida

Policiais Militares receberam a informação que no final da Rua G, em Joaquim Távora havia um pé de maconha.

Diante do fato, a equipe foi até o local nesta terça-feira, dia 28, às 10h15m e encontrou um vaso com um pé do entorpecente citado.

A equipe encaminhou a planta até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.