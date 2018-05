Apreendido platinense de 12 anos por jogar droga e celulares em cadeia

O DEPEN, Departamento Penitenciário do Paraná, efetua vistoria rotineiras nas celas e há retirada de materiais ilícitos da carceragem.Após a rebelião, a Polícia Civil, responsável pela gestão predial, novamente está reforçando a unidade com grades e telas com matérial durável e resistente, para que agentes de cadeia do DEPEN, que administrava a carceragem, possam desempenhar suas funções.O menor foi encaminhado ao Ministério Público, mediante termo de compromisso e responsabilidade do representante legal e pode ser internado no CENSE (centro de sócio educação) a depender de decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca.