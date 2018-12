Apreendido tavorense com cocaína hoje em Carlópolis

Adolescente já tem várias passagens

Informações passadas pela PM de Joaquim Távora de que três indivíduos haviam fugido de uma abordagem sentido Carlópolis provavelmente num táxi e que, entre eles estava um menor, conhecido no meio policial pelo crime de trafico de drogas e outros ilícitos, foram repassadas.

Foi realizado bloqueio na entrada de Carlópolis, porém sem êxito em abordar os elementos.

Na sequência, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) em patrulhamento viu o adolescente com outros dois suspeitos, na rua Salvira Marques, no centro em torno de 1h10m da madrugada deste domingo, dia 30.

De imediato foi dada voz de abordagem e em busca pessoal, o menor deixou “cair” no chão próximo ao seu pé uma porção em forma de “terço” de cocaína envolta em plástico transparente, pesando aproximadamente duas gramas e a quantia de R$ 192,00 reais em espécie.

Com os demais nada de ilícito foi encontrado.Os três foram encaminhados ao pelotão da PM para melhor averiguação e confecção de boletim, posteriormente encaminhados a delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.