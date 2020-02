Apreendidos celular e estoques na cadeia de Wenceslau Braz

Na tarde desta sexta-feira

Na tarde desta sexta-feira, dia 21, foram apreendidos objetos não autorizados, bem como um celular, nas celas da cadeia pública de Wenceslau Braz.

De acordo com as informações, as autoridades presentes no local estavam cumprindo uma Ordem de Serviço, estipulada por uma lei.

Por isso, todos os presos foram retirados de suas respectivas celas, para que os agentes penitenciários pudessem fazer a revista, mas já retornaram neste momento.