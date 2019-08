Apreendidos mais de 10 quilos de maconha em Carlópolis

Hoje de madrugada

Na madrugada desta quinta-feira, dia 29, por volta de 1h45m, uma equipe da Rádio Patrulha de Carlópolis viu três indivíduos em atitude suspeita na Avenida Elson Soares, proximidades da Delegacia de Polícia Civil.

Na abordagem todos empreenderam fuga, entrando em quintais de residência próximas. Dessa forma foi solicitado apoio e realizado cerco do local, sendo encontrado um indivíduo (27 anos), onde numa mochila havia dois tabletes mais uma porção de maconha pesando 1,580 kg.

Em continuidade, o bandido preso informou que estaria no local com mais dois comparsas, para jogar o entorpecente na cadeia a mando de um terceiro, dono da droga e que na casa desse haveria mais erva.

De imediato, PMs com Policiais Civis foram até o local, no bairro Vista Bella, e abordaram a residência, onde um jovem de 21 anos estava com uma adolescente e assumiu a propriedade do entorpecente, indicando onde estava o restante.

Divididos em 11 tabletes e meio, pesaram 8,814kg de maconha.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e a menor foi apreendida, sendo ambos encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Carlópolis e ao todo, 10.394kg de cannabis sativa foram apreendidas.