Apreendidos menores ibaitienses por furto em Ibaiti

Nesta segunda-feira, dia nove, por volta das 14h, foram apreendidos jovens de 14, 15 e e dois de 17 anos, em Ibaiti, devido ao furto de uma bicicleta que aconteceu na noite da última sexta-feira, dia seis, às 19h35.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o conselheiro tutelar compareceu à sede da 3ª Cia com o suspeito de ter efetuado o ato infracional na rua Rui Barbosa, centro da cidade. No local o jovem afirmou o nome do seu cúmplice, também menor, e indicou seu endereço.

O conselheiro apresentou as imagens da câmera de segurança onde mostra os indivíduos praticando o furto, e as características das pessoas são semelhantes aos abordados, foi perguntado sobre os objetos furtados e os menores confessaram a prática do ilícito e indagaram que partes foram entregues a outros dois, também menores. Por isso, deslocaram-se ao endereço dos mencionados e encontram na residência de um: duas rodas da bicicleta e na residência do outro: um quadro.

Diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil com os objetos para que se adotassem os procedimentos cabíveis.