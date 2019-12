Apreensão de droga e celulares na cadeia de Carlópolis

Faca e barras de ferro também

Foi realizada Operação de Revista na Cadeia,em torno de 16 horas desta terça-feira, dia 17, em Carlópolis.Policiais Militares realizaram a segurança do local e contenção dos presos, e a equipe do DEPEN (Departamento Penitenciário) apreendeu os seguintes objetos:

➡ 23 celulares;

➡ 29 carregadores de celulares;

➡16 baterias apreendidas, além das que estavam nos aparelhos;

➡ Oito fones de ouvido;

▶ Três facas grandes e um canivete;

▶ Seis barras de ferro;

▶ Quatro serras de cortar ferro e

▶ 2.582 gramas de maconha divididas em várias porções grande e pequenas.

São constantes as apreensões de entorpecentes e armas na carceragem de Carlópolis, gerando preocupação na população e entre as autoridades e instituições do município.

Confira alguns exemplos nos links abaixo.

Veja também: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/operacao-conjunta-apreende-drogas-smartphones-e-armas-na-cadeia-de-carlopolis/

E ainda mais este: https://npdiario.com/cidades/pm-evita-entrada-de-quase-2-kg-de-maconha-na-cadeia-de-carlopolis/