Apreensão de maconha e crack em Siqueira Campos

Polícia Militar prendeu dois elementos

Nesta terça-feira, dia 31, às 19h30m, dois homens foram presos, bem como uma menor foi apreendida, após terem sido encontrados com uma porção de maconha e 15 pedras de crack na avenida das Torres, em Siqueira Campos.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram avistados em uma parte escura do endereço, lugar onde tentaram esconder as drogas.

Todos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.