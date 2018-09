Apresentações artísticas marcam abertura dos JEPs em Abatiá

Município recebe competição regional pela segunda vez

Na noite desta quinta-feira, dia 27, um grande público participou da abertura regional dos 65º Jogos Escolares do Paraná (JEPS) – Bom de Bola fase Macro-regional que aconteceu na cidade de Abatiá. As partidas iniciaram na manhã desta sexta-feira, dia 28, no Estádio Municipal Jaime de Carvalho (fotos).



“É a segunda vez que nossa cidade recebe um evento como este. Ano passado recebemos a fase regional da competição. Parabéns a toda equipe organizadora que está se empenhando em preparar o melhor para os atletas”, disse o prefeito Nélson Garcia, juntamente com a Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho Magda Cristina.

Os classificados para a etapa Macrorregional são os vencedores das fases regionais dos núcleos de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Wenceslau Braz e Ibaiti. Durante a abertura projetos sociais (danças, balé e karatê) se apresentaram para a população.

Mascote – Durante a fase regional dos Jogos que aconteceram em 2017 no município, foi lançado o mascote oficial ‘Tiãozinho Abatiá’ idealizado pela aluna Maria Eduarda Fernandes da Escola Estadual Afrânio Peixoto. Desde então, o mascote foi adotado em todos os eventos realizado na cidade.

Os Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo e Secretaria da Educação, com apoio do município de Abatiá.