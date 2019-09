Aprovada reforma de imóvel de vendedores ambulantes

Na antiga rodoviária

A Câmara Municipal de Jacarezinho aprovou na noite desta segunda-feira, 23, os Projetos de Lei 45, 46 e 47 que autorizam a reforma e adaptação da Rodoviária Velha e o ‘Camelódromo’ no valor do crédito adicional de R$ 80 mil. O documento foi aprovado em duas votações e segue para sanção do Poder Executivo.

Ele foi aprovado pelos vereadores Luiz Carlos do Nascimento, Sidnei Franciquinho (Chiquinho Mecânico), Nilton Stein, André de Sousa Melo (Pastor André), Diogo Augusto Biato Filho, Edílson da Luz, José Izaías Gomes (Zola) e Patrícia Martoni. O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg só votaria em caso de empate.

Nos Projetos de Lei enviados para o Poder Legislativo é destacado que será realizada a reforma e adequação do Camelódromo com a implantação de 23 boxes que serão licitados para a concessão do espaço públicos.