Aprovado orçamento de R$ 124,5 milhões para Santo Antônio da Platina

Educação e saúde terão os maiores gastos

O secretário das Finanças de Santo Antônio da Platina, Celso Dias de Oliveira (fotos) confirmou nesta quarta-feira, dia 20, o orçamento do município para 2018: R$ 124.592.369,70, cerca de 10% a mais do que deste ano, que passou de R$ 113 milhões.O montante será suficiente para pagar os cerca de 1.100 funcionários e o custeio da máquina, além de investimentos.

A peça orçamentária foi aprovada – por unanimidade – na terça-feira em segunda e última sessão extraordinária pela câmara de vereadores.

Para a educação foram reservados R$ 39.172.875,50 e para a saúde R$ 31.666.250,00.

O secretário declarou que o Fundo de Participação dos Municípios continua como a maior fonte de receitas. O FPM é uma transferência constitucion da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação dos Municípios estão baseados no Código Tributário Nacional, sendo que,anualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga estatística populacional dos Municípios e o Tribunal de Contas da União, com base nessa estatística efetiva os coeficientes dos Municípios.

Os recursos do FPM são transferidos sempre nos dia 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse.

Quanto ao IPTU(Imposto Predial e Territorial Urbano) Celso comentou que terá reajuste projetado de 3%, o mesmo da inflação de 2017.Outro tributo importante é o ICMS(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Celso mantém o otimismo e acredita que o ano que vem a administração não terá problemas maiores de caixa, a não ser que a recessão econômica volte aos níveis de dois anos atrás, “Santo Antônio da Platina está numa posição boa se comparado a outros municípios”.