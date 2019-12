Aprovado relatório que acaba com sigilo sobre benefício tributário

Do deputado federal Rubens Bueno

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou relatório do deputado federal Rubens Bueno (foto) , do partido Cidadania-PR a favor de proposta do Executivo que permite a divulgação de informações sobre incentivos fiscais ou benefício de natureza tributária que tenha pessoa jurídica como beneficiária.

“Quem recebe benefício financeiro do poder público não pode ter segredos. Conhecer as pessoas jurídicas beneficiárias de incentivo ou benefício de natureza tributária é imprescindível para o controle da sociedade quanto à destinação de vultosos recursos públicos”, defendeu o deputado.

O Projeto de Lei Complementar 280/16, relatado por Rubens Bueno na CCJ, tramita em regime de prioridade e ainda depende de análise do Plenário da Câmara. Anteriormente, o texto foi aprovado também pela Comissão de Finanças e Tributação.

O parlamentar lembra que atualmente, o Código Tributário Nacional permite a divulgação de informações sobre representações fiscais para fins penais; inscrições na Dívida Ativa; e parcelamento ou moratória. No entanto, não dá a transparência necessária ao limitar a ampla divulgação.

Segundo a exposição de motivos do projeto, a proposta torna transparentes valores que deixam de ser arrecadados por incentivos ou benefícios tributários com renúncia potencial de arrecadação. Esse benefício benefícios são classificados como um “gasto indireto do Estado”.