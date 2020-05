Aprovados dois projetos da deputada Leandre numa semana

Foram dois projetos aprovados da deputada

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria um programa de apoio aos profissionais de saúde que trabalham no combate à pandemia. A deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) é coautora do PL 2007/2020, que tramitou em conjunto com o texto aprovado pelos deputados federais nesta quinta-feira (21). Com essa aprovação, este foi o segundo projeto da deputada Leandre aprovado pela Câmara dos Deputados em apenas uma semana.

Leandre explica que, no Legislativo, geralmente quando existem proposições semelhantes, estas são apensadas ao projeto mais antigo. Elas tramitam de forma conjunta, logo são aprovadas ao mesmo tempo.

O primeiro projeto aprovado na semana foi o PL 1888/2020, também de autoria da deputada, que cria um auxílio financeiro para as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). O montante pode chegar a R$ 160 milhões. Parte do recurso seria proveniente do descontingenciamento do Fundo Nacional da Pessoa Idosa.