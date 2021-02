A arquiteta Andressa Thais de Oliveira Gavioli, formada no ano passado na UNIFIL de Londrina, escolheu como tema do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) um Projeto de um Mercado Público para Santo Antônio da Platina. Ela, juntamente com sua família, resolveu doar o trabalho para a prefeitura e fazer a entrega oficial em recente encontro no gabinete (fotos) .