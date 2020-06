ARQUITETA PLATINENSE É CAMPEÃ DE CONCURSO NACIONAL

Vale ressaltar que não houve premiação em valores ou produto A arquiteta platinense Jéssica Ormeneze, juntamente com Juliana Rissi Parisi, sócias-proprietárias do escritório OPTA Arquitetura, foram as vencedoras do concurso Cores para Klaxon. O escritório delas, OPTA Arquitetura, terá suas cores assinada na nova coleção dos produtos da marca. A Klaxon é uma empresa nacional de iluminação, com luminárias decorativas que são muito especificadas pelos arquitetos.

Jéssica é filha da Sueli Ormeneze que trabalha no Banco Itaú e do Henrique Ormeneze, da tapeçaria. Os pais também agradecem a colaboração e apoio de todos que votaram.

Jéssica contou que ficou sabendo do concurso através do Instagram e já estava no fim, acabava no dia seguinte. Decidiram participar e em seguida, a Klaxon as enviou um e-mail com 22 cores que já tinham sido definidas por eles para a próxima coleção e os arquitetos tinham a função de escolher mais 22 cores (no máximo) para agregar a paleta deles. Cores estas que os profissionais sentem falta nos projetos.

As 12 cores foram definidas de acordo com os tons e nuances mais utilizados para formação de nosso moodboard que aplicamos em projetos do nosso escritório, cores que traduzem nossa personalidade.

Inspiradas sempre em composições cosmopolitas, urbanas, industrial e que remetem a natureza. As cores, mesmo as mais vibrantes quando utilizadas com fundo mais escuro e acinzentado conferem ambientes sempre mais neutros

Vale ressaltar que não houve premiação em valores ou produtos, o que contou mesmo foi o prestígio e visibilidade de estar inserido em um concurso para um mercado tão relevante e importante para o escritório.

“Estamos muito contentes com a participação e todos desdobramentos, o reconhecimento por parte de colegas profissionais e fornecedores, além da colocação poder nos destacar no mercado em que tanto gostamos de atuar”.

As arquitetas ganharam com 37,45% dos votos. Segundo a Klaxon, a produção das tintas e testes das cores iniciará nos próximos dias, porém devido a pandemia ainda não tem uma data definida para o lançamento desses novos produtos da nova coleção.

Elas nos disseram que estão muito felizes e gratas por todo apoio e carinho que receberam, gostariam de agradecer a todos que votaram e as ajudaram a vencer este concurso.