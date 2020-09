Arrogância de deputado tumultua sucessão platinense; veja cenário de hoje

Vice de Gil será decidido hoje; Professor Zezão, Ritti, Pucci/Aguinaldo e Valter do PT tranquilos e PSDB/DEM despedaçados

Carlos Massa Ratinho Junior contatou o empresário rural Admar Piedade Pucci Júnior (foto) e pediu ao seu amigo antigo e parceiro político que assumisse a direção do Partido Social Democrático de Santo Antônio da Platina. O motivo foi a ação deletéria do deputado Pedro Deboni Lupion(DEM) que vinha usando de forma leviana o nome do governador e de seu partido, como se apoiasse quem o parlamentar escolhesse. O resultado é que simplesmente foi desautorizado publicamente e o grupo dele (com pessoas de Bem) está esvaziado, confuso e efetivamente perdido a pouco mais de dois meses e meio da realização do pleito.

A arrogância é a mãe do fracasso.

Os agora ex-pré-candidatos a prefeito e vice de Deboni, Flávio Mayorky e Vanderlei Siqueira visitaram o npdiario (fotos e vídeo) no início da semana para divulgar suas ideias e informar que a convenção já estava marcada etc. Não deu tempo de publicar a matéria porque por ordem do Palácio Iguaçu e da Casa Civil (secretário Guto Silva) não serão mais postulantes. Pelo menos com suporte do PSD não.

Assim, Lupion causou a cisão do grupo, ameaça até recorrer da decisão soberana do diretório estadual do PSD e busca o inatingível: Montar um arremedo de campanha com pessoas desestimuladas e decepcionadas.

Junior Pucci tem a missão agora de comandar o processo de pacificação interna no PSD e já está conseguindo.

O PSD tem agora ele como presidente Junior Pucci, vice-presidente Aguinaldo Roberto do Carmo(ex-vereador), Leandro Carlos Rocha, secretário-geral, Fernando Teodoro Bigaram, primeiro-tesoureiro, Américo Ricardo de Godoy Costa(advogado), vogal; Moacir Durso dos Santos, vogal, e Rose Neide Mandello Facco, vogal.

O mais provável é que Aguinaldo do Carmo(PSD) seja o candidato a prefeito.

Guto Silva, maior articulador político do Palácio Iguaçu, concedeu entrevista exclusiva ao npdiario (veja link abaixo), onde deixou bem claro que Ratinho manterá a neutralidade nos municípios onde houver mais de um candidato a prefeito do grupo dele (no caso, Zezão e Aguinaldo).

Os pré-candidatos Valter do PT/Janderson Psol, Professor Zezão/Chico Aramon e os já oficialmente candidatos José Artur Ritti/Cação (MDB) estão em posição confortável.

Também o petebista Gil Martins deve definir nesta sexta-feira, dia quatro, o seu vice. Está marcada reunião hoje(sexta-feira) à noite na residência de um dos líderes do grupo. No encontro, haverá representantes dos sete partidos da aliança e escolherão, consensualmente, o companheiro de chapa na majoritária.

Há duas certezas:

Primeira: Ninguém sabe quem será o vencedor do dia 15 de novembro.

Segunda: Já se sabe quem perdeu.

