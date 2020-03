Arrombada porta do Salão Paroquial de São José da Boa Vista

Não há informações de furto

Na madrugada desta quinta-feira, dia 12, por volta das 04h, a porta dos fundos do Salão Paroquial de São José da Boa Vista foi arrombada. De acordo com as informações o fato foi verificado pelo cozinheiro que foi até o lugar para iniciar os preparativos de um almoço.

Às 11h, ao adentrar ao banheiro percebeu que a parede, que dá acesso ao banheiro de uma cooperativa de crédito, prédio anexo ao Salão Paroquial, estava com um buraco.

O local está em reforma para construção de banheiros novos, portanto ficam várias ferramentas no local, não sendo possível identificar nenhuma que poderia ter sido usada no fato.

Também foi entrado em contato com o gerente da Cooperativa de Crédito e ele informou que não houve dano na parte interna da agência, motivo do alarme não ter sido acionado. Após verificações, ambos os responsáveis foram orientados.