Arruda entra com pedido de inquérito criminal contra Rádio Massa FM

Emissoras da família do candidato não teriam veiculado propaganda eleitoral

A Coligação Paraná: Emprego, Educação e Combate à Corrupção, do candidato ao governo do Paraná João Arruda (foto) , protocolou nesta segunda-feira, dia 17, no Tribunal Regional Eleitoral um pedido de liminar contra a Rádio Massa FM. A chapa do MDB/PDT/SD e PCdoB apresenta evidências de que a rede de rádios Massa FM estariam “sabotando” as inserções comerciais de João Arruda previstas na lei eleitoral.

De acordo com o controle de mídia feito pelo departamento jurídico da campanha, nos dias 9 e 10 de setembro não foi veiculada nenhuma das cinco inserções a que tinha direito o candidato João Arruda. No mesmo período, os candidatos Cida Borghetti e Ratinho tiveram todo o material transmitido. A coligação de João Arruda pede apuração para verificar se a mesma prática ocorreu em outros dias, e em outras estações da Rede Massa no Paraná.

“Estamos solicitando abertura de inquérito criminal, com possibilidade inclusive de prisão do diretor da rádio, além de abertura de procedimento na Anatel. Diante da gravidade das denúncias, pedimos ao TRE que determine também a reparação do dano, obrigando as emissoras de rádio da Rede Massa no Paraná a veicular todo o material em atraso”, informa Luiz Fernando Delazari, advogado da campanha João Arruda.

“O Código Brasileiro de Comunicações exige que as emissoras mantenham os programas políticos arquivados durante 30 dias. Caso queiram se defender, solicitamos que as emissoras da Rede Massa comprovem a transmissão dos spots eleitorais do João”(Foto: Eduardo Matysiak).