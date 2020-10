Artesã perde uma perna em acidente hoje em Siqueira Campos

O abalroamento lateral na PR-424 deixou ela e o marido feridos

Exclusivo: Uma motocicleta com um casal de Joaquim Távora, teve uma batida lateral às 8h40m deste domingo, dia 18, no KM 27 da PR-424, em Siqueira Campos. O veículo envolvido foi um Citroën C4 Pallas , cujo condutor fugiu.

Karla Iredes Barbosa (foto) passou pela Santa Casa siqueirense e em seguida foi encaminhada, de helicóptero, para um hospital de Londrina em estado grave.

O acidente foi de manhã e até de noite a informação era de que a moça, que é artesã e professora de uma empresa de tecelagem, teria perdido a perna esquerda (amputada).

Segundo fontes críveis, de acordo com a posição da Honda/NXR 150 que o marido dela, Rodrigo Marcos Ferreira, conduzia e dados colhidos no local, a colisão aconteceu quando ambos trafegavam no sentido contrário. O rapaz fraturou um dedo e teve várias escoriações.

O carro evadido deixou vestígios (carcaça do retrovisor esquerdo/foto), sendo que o modelo seria da cor prata.

A Polícia Rodoviária Estadual (Unidade Operacional de Siqueira Campos) atendeu a fatalidade.