Artista plástico platinense expõe obras em Londres

Mostra acontece na Inglaterra até hoje

Residindo desde 2012 em Londrina, o platinense Ricardo Laranjo Quadros (foto principal), que é artista plástico, está expondo um conjunto de artes denominado de “Entrelaçados” desde o dia 24 de abril prosseguindo até esta segunda-feira, dia 7, na Brick Lane Gallery, em Londres (Inglaterra).

A exposição do artista traz o título de “Contemporary Painting” e fica aberta em horários pré-determinados pela galeria.

Pintura Contemporânea é o evento promovido na Inglaterra e conta com trabalhos apresentados por nove profissionais, dentre os quais, Laranjo, que nasceu em 1975 e se formou em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

As obras de óleo e acrílico do artista Ricardo fazem uso de uma paleta quente, decompondo figuras em partes de geométricas curvas. Ele mistura uma figura em outra, com destaques que criam o efeito do movimento, como se as figuras estivessem se transformando na frente dos nossos olhos.

O trabalho exposto foi produzido desde o ano de 2000. Ele apresenta um “conjunto de pinturas produzidas em torno de linhas que cercam o casal, imersas umas nas outras, compartilhando um momento íntimo. Os espaços foram preenchidos em meio-tom. Quando se uniram em um abraço, as duas figuras se tornaram uma, representando a eterna união entre o homem e a mulher”, destaca o artista plástico Ricardo Laranjo.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario

