Artistas e empresários do ramo cultural têm prejuízos no Norte Pioneiro

Sem público nem clientes para assistir shows e frequentar restaurantes

“Tive 11 apresentações canceladas para os próximos dois meses”. A informação, em tom pesaroso, é da DJ platinense Dany Freitas (fotos) comentando sobre o novo coronavírus, que chegou a mais de 110 países, infectou milhares de pessoas e a situação foi definida como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O alarde é global, e suas consequências vão além da ameaça à saúde. A economia é afetada, a educação também – mas, e a cultura? Estima-se que, até o fim do surto, a indústria do entretenimento terá um prejuízo de U$5 bilhões.

Dany conta estar apreensiva, pois vem fazendo sucesso há anos com shows (formaturas, aniversários, rodeios e casamentos) e a agenda estava quase cheia para março e abril, sendo todos cancelados e sem previsão de realização.

O empresário do ramos gastronômico, Guilherme Diniz (foto abaixo) promove no Vegas Pub (Santo Antônio da Platina) às sextas-feiras e sábados shows musicais ao vivo, “cancelamos todos os já programados, a situação está complicada”, admite.

No mundo todo, a perda é consequência dos diversos cancelamentos de shows e eventos. Autoridades de diversos países pedem que a população evite grandes aglomerações por causa do contágio de Covid-19. antes mesmo de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia global, devido à rápida expansão do novo Coronavírus, a lista de cancelamentos de grandes eventos culturais evoluiu em efeito dominó.

Por reunir grande público e gerar um fluxo alto de pessoas, a suspensão das atividades é usada como importante medida preventiva em regiões atingidas pelo vírus, “os músicos que se apresentam no Vegas estão muito preocupados”, afirma.