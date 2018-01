Assaltada Agência dos Correios hoje à tarde em Andirá

Bandidos estavam encapuzados e conseguiram fugir

A Agência dos Correios de Andirá foi assaltada na tarde desta segunda-feira, dia 29, por volta das 13 horas. Não foi informado quantas pessoas participaram do assalto, mas os assaltantes estavam armados e encapuzados, renderam e tomaram o revólver do segurança.

O atendimento foi suspenso na parte da tarde. A gerência não revelou os valores nem a quantidade que foi roubada. A polícia está investigando o caso. Segundo a PM, uma moto utilizada no assalto foi recuperada momentos após o crime. O veículo já estava com comunicado de furto.Nos últimos anos, vários assaltos ocorreram no estabelecimento, aumentando o clima de medo dos funcionários e usuários.Uma lei municipal de 2009, visando garantir segurança aos usuários, aprovada pela Câmara de Vereadores, estabeleceu que a Agência dos Correios, lotéricas, bancos e outras instituições financeiras instalassem portas giratórias para melhorar a segurança dos usuários. No entanto, os Correios entraram com ação na Justiça e suspenderam a obrigatoriedade.

A Câmara Municipal, no entanto, estabeleceu novo prazo e alterou o artigo 5º da Lei 1945/2009. Assim, a Agência dos Correios teria até o dia 1º de janeiro deste ano para se adequar ao novo prazo. O que não ocorreu. A lei original foi de iniciativa do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Nenê Bonacim.

Como a Agência dos Correios já foi assaltada cerca de dez vezes nos últimos anos, a previsão é de que o atendimento seja interrompido no município.

Texto e foto: Valdir Amaral/Especial para o npdiario