Assaltada a mão armada a agência dos Correios de Jaboti

Ninguém ficou ferido

A agência dos Correios de Jaboti (fotos) foi assaltada por dois elementos em torno das 12 horas desta segunda-feira, dia 26.

A dupla chegou sem máscaras e um dos marginais com uma pistola cromada.

Após o aviso de que se tratava de um roubo, tomaram o revólver calibre 38 do vigilante, dominaram a única funcionária da unidade e aguardaram o caminhão com o malote chegar.

Assim que o veículo estacionou, o motorista também foi dominado.

Os dois ladrões fugiram num Fiat Uno branco levando documentos e dinheiro.

A Polícia Militar foi até o local, colheu informações e caça os elementos.