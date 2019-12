Assaltada padaria hoje de manhã em Santo Antônio da Platina

Dupla já foi identificada e está sendo caçada

Dois bandidos invadiram e assaltaram a Padaria e Confeitaria Pão de Mel (fotos) em torno de 9h30m desta quarta-feira, dia 18,às margens da Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado,perto do trevo com a BR-153, em Santo Antônio da Platina.

A dupla estava sem máscara e anunciou o assalto para o casal atual proprietário, que comprou o estabelecimento comercial há apenas três meses.

Um dos marginais estava armado com revólver (ou simulacro) e o outro, com uma faca.

Roubaram uma quantia em dinheiro e um celular de cor amarela e fugiram.

Mais informações a qualquer momento.