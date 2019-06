Assaltado posto de combustíveis em Siqueira Campos (vídeo)

Ladrões conseguiram fugir

O Posto Recanto, localizado no KM 290 da PR-092, bairro Arroz Doce, em Siqueira Campos,foi assaltado neste sábado, dia 15, por dois elementos, um deles armado de pistola.

A ação foi rápida e durou ao todo um minuto e 15 segundos.

Os dois estavam de blusa com touca e boné ocultando os rostos e ameaçaram os funcionários e clientes.Um dos fregueses (à direita no vídeo), disfarçadamente, conseguiu colocar o celular (smartphone) no chão e evitou ter roubado o aparelho. Só que dois celulares e mais 200 reais foram roubados.

Em seguida, fugiram correndo.

É possível notar que obviamente as vítimas ficaram nervosas.

Equipes da Polícia Militar de Quatiguá e Joaquim Távora também ajudaram