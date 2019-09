Assaltante leva facada de morador em Joaquim Távora

Em defesa de sua vida

Policiais Militares foram acionados para dar atendimento a uma situação do roubo, por volta de 20h25m desta segunda-feira,dia dois, na Rua Dom Pedro II, Bairro Vila Nova, em Joaquim Távora.

No deslocamento se depararam com um indivíduo ensanguentado segurando uma faca na mão, que ao ser questionado, disse ter levado um cidadão até a residência dele e foi agredido por ele. Todavia, em contato com a outra parte (morador), informou que estava em sua casa quando o rapaz pulou a grade do quintal e deu voz de assalto e foi empurrando ele para dentro da casa, a vítima afirmou ainda que diante do perigo a sua vida, bem como sua idade (68 anos), com várias cirurgias pelo corpo, que limita seus movimentos, pegou uma faca que estava dentro de uma gaveta e acabou dando um golpe contra o assaltante.

O ladrão tomou a faca do senhor, mas neste momento chegaram os vizinhos afirmando que chamariam a polícia, assustando o criminoso que se evadiu para via pública, momento que foi encontrado pela equipe que estava a caminho da ocorrência.

O ferido foi detido e encaminhado para cuidados médicos e demais providências, e dado todo suporte e atendimento a vítima de assalto.