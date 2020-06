Assassinado a facadas menino de 15 anos em Jacarezinho

Num local chamado Jardim Paraíso após briga por tráfico

Um garoto de 15 anos foi assassinado a golpes de faca em torno de 22h15m desta quinta-feira, dia quatro, na rua Treze de Maio, Jardim Paraíso, em Jacarezinho.

A PM foi informada pelo corpo de Bombeiros de um esfaqueamento e se dirigiu ao local, perto do bairro Aeroporto, onde as vítimas já tinham sido encaminhadas para atendimento.

Na Santa Casa de Misericórdia, identificou o menino, que já se encontrava em óbito, e o outro (24 anos) com um corte na área entre as costas e glúteos, que estava consciente, mas não quis comentar o ocorrido.

Com informações de populares, apurou-se que as vitimas se envolveram em briga com um terceiro (possível autor) elemento, também já identificado, tendo por motivação o tráfico de entorpecentes. As informações foram repassadas à Polícia Civil para providências pertinentes ao fato ocorrido.

O menor esteve envolvido com furtos e tráfico desde criança.

Segundo fontes policiais, a mãe seria prostituta e os pais são usuários de drogas, com passagens por furto e roubo.