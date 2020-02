Assassinado barbeiro durante briga em Tomazina

Após a vítima urinar em um carro

Na madrugada de domingo, dia 23, por volta das 05h20min, o barbeiro Renan Alemida, de 27 anos, foi assassinado durante uma briga na praça Tenente João José Ribeiro, localizada em Tomazina. De acordo com as autoridades que atenderam o caso, o jovem chegou ainda com vida no Hospital São Vicente de Paula, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Para averiguar o ocorrido, os três homens que o levaram ao hospital foram abordados, os quais afirmaram à polícia que, apesar dele ser morador de Conselheiro Mairinck, estava na cidade devido à festa de carnaval. Ainda segundo eles, tudo estava bem enquanto conversavam em uma praça próxima onde o assassinato ocorreu, entretanto, o indivíduo decidiu urinar em um veículo Gol/G4, prata, com placas não identificadas, e, por causa disso, uma briga se iniciou.

Durante o ato, o suposto proprietário do veículo flagrou o que ele estava fazendo, no momento, começaram a discutir e o desentendimento passou dos limites, envolvendo inclusive outras pessoas, de ambos os lados. A vítima estava acompanhada por quatro amigos na hora, bem como o outro homem contava com a presença de mais duas pessoas.

Durante a agressão, a vítima sofreu um golpe na boca e caiu no chão, igual um de seus amigos, mas apenas ele ficou desacordado. Logo após isso, outro colega saiu do carro, por ter percebido a grave situação que estava acontecendo, e tentou acalmar todos os presentes, no entanto, também foi agredido. A prestação de socorro ao jovem aconteceu apenas quando perceberam que estava desacordado, momento em que foi levado ao hospital referido e morreu.

Já houve alguns depoimentos e as câmeras de segurança ainda não foram apuradas e os envolvimentos na autoria do homicídio ainda não foram identificados. A polícia continua investigando o caso.