Assassinado com tiro na cabeça em Ibaiti

Um homem de 55 anos foi brutalmente assassinado na madrugada desta quinta-feira (17), em uma propriedade rural de Ibaiti.

Célio José de Freitas foi encontrado caído próximo a entrada de uma fazenda no Bairro Campeiro com uma perfuração de arma de fogo na cabeça, com o rosto cortado, pés amarrados com corrente e o corpo parcialmente queimado.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada até o local pelo filho da vítima que encontrou o corpo do pai na estrada.

Agentes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal0 estiveram no local.As investigações já estão em curso e são coordenadas pelo delegado Pedro Dini Neto, chefe da 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti (Informe Policial).