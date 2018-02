Assassinado jovem de 21 anos em Santo Antônio da Platina

Ele tem várias passagens pela polícia

Bruno Carvalho da Silva,de 21 anos, perdeu a vida assassinado na noite desta segunda-feira, dia 19.

Ele foi localizado pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) na esquina das ruas Tiradentes e Acácia, Vila Claro, e encaminhado ao Pronto Socorro em torno de 20h20m.

A Polícia Militar acompanhou o caso.

O jovem levou uma facada fatal abaixo do pescoço.Chegou a ser atendido no Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas não resistiu e morreu às 22h15m.

O rapaz tem passagens por furto e roubo.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo que será entregue nesta terça para sepultamento na parte da tarde.