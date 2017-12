Assassinado rapaz hoje em Santo Antônio da Platina

Invadiram casa e executaram jovem de 25 anos

Fernando Rodrigues Moraes (fotos) , de 25 anos, foi assassinado a tiros em torno das 4h50m desta terça-feira, dia 12, num casebre do povoado rural Platina, em Santo Antônio da Platina.

Ele, conhecido como C… de Frango, dormia no imóvel ao lado de um amigo.

Pelo menos dois elementos arrombaram e invadiram o local e dispararam diversos tiros, acertando no ombro direito, cabeça e costas.

Quando o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou, já se encontrava caído sem vida em decúbito ventral.

O companheiro prestou depoimento e disse não ter visto nem ouvido nada, segundo apurou a reportagem.

Um parente que mora próximo contou ter ouvido barulho e o som de pneus de carro “cantando” saindo em alta velocidade.

O homicídio ainda não tem muitos detalhes, que serão revelados pelo npdiario ainda hoje.

As primeira suspeitas, ainda sem confirmação, indicam que seriam ajustes de contas do tráfico de drogas.