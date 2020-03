Assassinato na Barra do Jacaré vira mistério

Rapaz de 29 anos foi executado a tiros na frente de casa

Por volta das 19h50m de segunda-feira, dia dois, a Polícia Militar de Barra do Jacaré (cidade a 30 Km de Santo Antônio da Platina) foi acionada e encontrou o corpo de Aristides Clayton Rodrigues (fotos) , de 29 anos. Ele jazia na frente de sua residência da Rua Joaquim Silveira da Silva, no bairro Água Branca, na pequena cidade de três mil habitantes.

A esposa da vítima contou que o marido estava na casa, pois acabara de chegar do trabalho e se preparava para tomar banho, quando chegou um veículo com dois indivíduos e ele saiu para atender. Segundos depois, ouviu seis disparos e se deparou com o marido caído e o veículo com a dupla fugindo em alta velocidade.

Na sequência, foram acionadas também a a Polícia Civil, Criminalística e o IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

A vítima trabalhava na Integrada Cooperativa Agroindustrial e chegou a ter uma oficina mecânica na vizinha cidade de Cambará.

Pessoas próximas suspeitam que a causa do crime poderia ser algum eventual envolvimento com drogas e as consequentes más companhias, mas essa possibilidade é rechaçada por outras porque ele vivia bem com a família e, aparentemente, não tinha indisposições com ninguém. Assim, mesmo depois do sepultamento ocorrido nesta terça-feira, dia três, as especulações permanecem. A Polícia Civil de Andirá instaurou inquérito e investiga o caso (Colaborou Vilson Moreno).