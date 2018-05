Assassino condenado a 18 anos de cadeia em Wenceslau Braz

Matou vítima por motivo fútil

Acusado de matar homem de 45 anos com ajuda de dois adolescentes em Wenceslau Braz, Daniel Castro da Silva, foi condenado pelo Tribunal do Júri, no final de semana, a 18 anos de prisão.

O homicídio com requintes de crueldade, em ação conjunta, aconteceu na madrugada do dia seis de janeiro de 2017. Três pessoas,na época, um adulto de 29 anos e dois adolescentes, um de 17 e uma menina de 13, chegaram na casa de Rubens Rodrigues enquanto o homem ainda dormia.

O trio queria usar a cama da vítima para praticar sexo.

O homem negou e se iniciou o espancamento que resultou em assassinato.Os agressores fugiram, porém foram encontrados momentos depois, ainda com as roupas ensanguentadas.

Os acusados estavam embriagados

Os dois adolescentes foram internados à epoca pelo ato infracional num centro de sócio-educação e o homicida, que respondeu por assassinato, corrupção de menores e estupro de vulnerável foi condenado. A garota,hoje com 14 anos, prossegue internada e o outro menor, Thiago Donizetti, agora com 18 anos, está encarcerado por outros crimes (Folha Extra).