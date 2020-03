Assembleia aprova Menção Honrosa ao npdiario

Homenagem à toda equipe do jornal

Leia a íntegra do requerimento

Requer votos de congratulações e confecção de menção honrosa ao npdiário.com, portal de notícias do Norte Pioneiro do Estado do Paraná.

O Deputado Estadual subscritor, no uso das atribuições constantes na Constituição do Estado do Paraná, vem requerer, envio de votos de congratulações e confecção de menção honrosa ao portal de notícias do Norte Pioneiro – NPDIÁRIO.COM, na pessoa do Jornalista Valcir Machado, em vista do aniversário da sua criação.

O Portal NPDIÁRIO foi criado em 2006, tendo sido disponibilizado ao público no dia 08 de março, com o objetivo de se tornar a principal fonte de informações do Norte Pioneiro do Paraná, com notícias atualizadas a todo o momento.

Com a direção do jornalista Valcir Machado, detentor de grande experiência e competência, já tendo antes prestado serviços nos principais diários paranaenses como Folha de Londrina, Gazeta do Povo e O Estado do Paraná, ambos de Curitiba, além de passagens pela TV Globo (Maringá), SBT (Apucarana e Londrina) e Record (Londrina), desde o início usou a mesma fórmula de jornalismo, forma que consagrou e consolidou hoje como o mais prestigiado da região e um dos mais influentes do Paraná.

O Portal NPDIÁRIO.COM funciona 24 horas por dia com uma equipe de profissionais do mais alto nível, sendo consultado por toda a imprensa estadual, que o considera fonte segura de informações.