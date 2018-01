Assembleia faz homenagem a policiais militares do Norte Pioneiro

Prestação excepcionais serviços à comunidade

Na manhã desta quinta-feira, dia 25, quatro policiais militares do 2º Batalhão receberam uma homenagem por terem se destacado na prestação de excepcionais serviços à comunidade do Norte Pioneiro. Além das condecorações do 2º Batalhão, os milicianos também foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Paraná, representada pelo Deputado Estadual Pedro Lupion (DEM).

Os policiais em destaque, Sargento Coutinho, Cabo José Henrique e Soldados Murilo e Luciene, tiveram um episódio marcante em suas vidas. Enquanto patrulhavam, depararam-se com um incêndio à residência. Às pressas e com os meios disponíveis, iniciaram o combate ao fogo.

Expostos ao calor escaldante, não se intimidaram, tudo que poderia ser usado como combustível foi retirado para evitar uma catástrofe ainda maior. Graças a ação rápida destes PMs, ninguém se feriu. O fato aconteceu no fim do ano passado na cidade de Jacarezinho, e lhes rendeu nesta quinta-feira a homenagem de Policial Militar destaque do mês de janeiro de 2018.

A ação foi amplamente divulgada, ganhando destaque na câmara dos vereadores da cidade de Jacarezinho e também na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Na ALEP, o parlamentar reconheceu o ato, contou todo o ocorrido na tribuna da casa legislativa e protocolou um pedido de menção honrosa aos milicianos, o qual foi concedido e entregue a eles no evento desta quinta-feira.

O Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, enalteceu a atuação dos policiais em destaque, parabenizando-os pelos incomensuráveis esforços e pelo comprometimento com a causa pública. Também esteve presente na sede do 2º Batalhão o Dr. Renato Garcia, Juiz de Direito da Comarca de Jacarezinho, o qual desejou suas felicitações aos aludidos milicianos.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais e policiais,familiares e amigos dos agraciados.