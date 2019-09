Assembleia faz sessão em homenagem ao Athletico Paranaense

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) vai apresentar requerimento na Assembleia Legislativa propondo a realização de sessão em comemoração ao título do Clube Athletico Paranaense da Copa Brasil. O time sagrou-se campeão ao derrotar na quarta-feira, 18, o Internacional por 2 a 1 no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. “Foi uma grande conquista, mostrou a força do futebol paranaense, a boa gestão, uma equipe motivada, talentosa, bem dirigida pelo técnico Tiago Nunes”, disse o parlamentar.