Assembleia homenageia prefeito de Carlópolis

Por prêmio nacional do Sebrae

A Assembleia Legislativa homenageou nesta quarta-feira, 12, o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSDB), vencedor das etapas estadual e nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O prêmio nacional foi entregue na última semana em Brasília. Hiroshi recebeu uma menção honrosa proposta pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e entregue junto com 1º vice-presidente da Casa, deputado Tercílio Turini, do PPS (os três na foto principal ).

“É mais um exemplo que nas cidades como Carlópolis, de 15 mil moradores, temos grandes exemplos e projetos que servem de referência nacional. O prefeito Hiroshi é conhecido pelo dinamismo e empreendedorismo. E através do programa que atende a agricultura familiar, venceu este prêmio importante do Sebrae, um grande reconhecimento da sua administração, que é efetiva e que a cada dia mais ajuda a nossa gente de Carlópolis”, disse Romanelli.

Hiroshi foi premiado, entre 14 gestores municipais de todas as regiões do país, na categoria Pequenos Negócios no Campo, com o projeto “Carlópolis Cooperativo”. “Vencer as etapas estadual e nacional é um grande reconhecimento ao nosso trabalho e ser homenageado pela Assembleia Legislativa torna também mais dignos os prêmios que recebemos”, disse o prefeito.

Cooperativas – Na edição deste ano, foram inscritos 1.160 projetos de 23 estados que trataram da melhoria do ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais. “Agradeço a todos que apoiaram a iniciativa de ajudar os pequenos produtores do campo. Eles se reuniram em torno de cooperativas e de associações para enfrentar as dificuldades e concorrer com as grandes empresas e fazendas. Esse foi um dos pontos do projeto, apoiar os pequenos produtores em associações e cooperativas”, disse o prefeito.

O parlamentar fez questão de destacar a importância do prêmio recebido pelo prefeito de Carlópolis. “O que tem acontecido em Carlópolis é um grande exemplo para o Norte Pioneiro. A nossa região precisa trabalhar melhor essa questão de associativismo e cooperativismo. Outras regiões do Estado têm crescido e se desenvolvido justamente por essa união”, afirmou.

Categorias – Os projetos habilitados disputaram o prêmio em oito categorias: Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios (cinco regiões), Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, Compras Governamentais de Pequenos Negócios, Pequenos Negócios no Campo, Inovação e Sustentabilidade, Empreendedorismo na Escola, Desburocratização e Implementação da Redesimples, além de Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI.

Para se chegar aos finalistas, o Sebrae fez uma pré-seleção dos 160 projetos vencedores em nível estadual. Dentre esses projetos, os 51 que obtiveram a melhores notas foram submetidos a uma nova comissão, desta vez em nível nacional, formada por parceiros do Sebrae e por especialistas em pequenos negócios. Todas as avaliações são realizadas com base em uma matriz de pontuação, com critérios específicos de cada categoria.